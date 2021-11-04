У русского хоккеиста нашли допинг! ВАДА раскопало новую историю из Сочи

Российский хоккеист Валерий Ничушкин может быть отстранён от международных соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. ВАДА раскопало новую историю из многострадальной Олимпиады в Сочи.

2013 год 18-летний Ничушкин провёл ударно. Он заиграл в основе родного «Трактора» и дошёл с командой до финала Кубка Гагарина. Он выступал за юниорскую и молодёжную сборные России, а в овертайме матча за бронзу на МЧМ в Уфе положил канадцам голешник, который мы с восхищением вспоминаем до сих пор.

Летом мощного, пробивного Ничушкина выбрали на драфте НХЛ под общим 10-м номером, уехал за океан и с ходу залетел в основу «Далласа», да как! К зиме он уже играл в первом звене и был пятым бомбардиром команды, а Яромир Ягр прочил ему статус суперзвезды.

«Ничушкин как танк, ещё никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте так доминировал. У него есть и мощь, и техника, у этого парня есть все качества, чтобы стать лучшим игроком мира», — говорил легендарный чех.

Валерий играл с таким напором и вдохновением, что в сборной России не могли не заметить. Он получил вызов на Олимпиаду и стал самым молодым игроком той сборной.

Казалось, что пламя допингового скандала в Сочи обошло хоккей стороной, но сейчас полыхнуло. Как стало известно «Чемпионату», проба Ничушкина, которую брали во время подготовки к Олимпиаде, дала положительный результат на тестостерон. Теперь ему грозит дисквалификация на четыре года, ВАДА уже уведомило РУСАДА о ситуации.

Ничушкин выступает в «Колорадо» (сейчас он находится в списке травмированных). Лучшим игроком мира, как предсказывал Ягр, Валерий, к сожалению, не стал. Более того, в 2016 году он даже на пару лет возвращался в Россию, а затем вновь отправился за океан. В «Далласе» у него не пошло, в первый сезон после возвращения он стал рекордсменом НХЛ, не забросив ни одной шайбы и при этом не получив ни одного удаления в 57 матчах сезона. Перебравшись в «Колорадо», Ничушкин открыл себя с новой стороны. Сейчас это всё тот же силовой форвард, но уже нижних звеньев, который нашёл себя при игре в меньшинстве и сдерживании ведущих игроков соперника, а отличная скорость и габариты стабильно приносят ему 20-30 очков за сезон. Надо отметить, что на будущем Ничушкина в НХЛ эта ситуация сказаться не должна – заокеанская лига сама проверяет своих игроков на допинг и не принимает во внимание наказания, наложенные ВАДА. Ничушкин – полезный игрок, хотя в этом году из-за травмы он сыграл пока только один матч. Естественно, он входит в число кандидатов в сборную России на Олимпиаду.

Любопытно, что Ничушкин может пропустить вторую Олимпиаду подряд. Перед Пхёнчханом МОК не выдал приглашения ряду игроков хоккейной сборной, в числе которых оказался Валерий. Тогда его имя в списке вызвало большое удивление – его-то за что? Может, за ту самую пробу, результаты которой всплыли только сейчас?

Впрочем, нападающий позже рассказывал, что дорогу в Корею ему закрыли из-за того, что он выступал на сочинской Олимпиаде: «Думаю, всё из-за того, что я был в Сочи. Потому что спортсменов из других видов спорта, тех, кто был в Сочи, тоже не допускали. Павел Дацюк и Илья Ковальчук, конечно, тоже были в Сочи, но они мировые звёзды, у меня такого имени нет. Я никогда не имел никакого отношения к допингу, и на меня безосновательно бросили тень. Если допинг, предъявите конкретные доказательства, если таковых нет, то это дискриминация. Я же знаю, что никакого отношения к допингу не имею, и никаких доказательств, значит, просто в природе быть не может».