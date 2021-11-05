32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнингу». Встреча прошла в Торонто на стадионе Скотиабанк-Арена» и закончилась
За «Торонто» гол забивали Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Тампу» отличился Патрик Марун. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 32 сейва.
«Торонто» одержал четвёртую победу подряд, а «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:23
-
03:51
-
03:28
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:41
-
22:24
-
21:52
-
21:28
-
20:59
-
20:46
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:38
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:16
-
17:27
-
16:49
Партнерский контент