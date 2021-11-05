32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнингу». Встреча прошла в Торонто на стадионе Скотиабанк-Арена» и закончилась

За «Торонто» гол забивали Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Тампу» отличился Патрик Марун. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 32 сейва.

«Торонто» одержал четвёртую победу подряд, а «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.