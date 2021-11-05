«Он заслуживал шат-аут». Главный тренер «Айлендерс» извинился перед Ильёй Сорокиным
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц извинился перед российским голкипером команды Ильёй Сорокиным после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:2). По ходу встречи гости вели 5:0, но за 4:40 до конца пропустили в большинстве.
«Мы контролировали ход игры. Я думал, что у нас всё нормально. Дело во мне. Я решил опробовать новые сочетания в большинстве, ребята упорно работали. Мы сыграли немного нетрадиционно, хотелось предоставить такую возможность. К сожалению, соперник забил. Вина лежит на мне, я был слишком добр. Я извиняюсь перед нашим голкипером, он заслуживал шат-аут», — сказал Тротц на пресс-конференции.
Российский голкипер Илья Сорокин в этом матче отразил 36 бросков.
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