«Он заслуживал шат-аут». Главный тренер «Айлендерс» извинился перед Ильёй Сорокиным

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц извинился перед российским голкипером команды Ильёй Сорокиным после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:2). По ходу встречи гости вели 5:0, но за 4:40 до конца пропустили в большинстве.

«Мы контролировали ход игры. Я думал, что у нас всё нормально. Дело во мне. Я решил опробовать новые сочетания в большинстве, ребята упорно работали. Мы сыграли немного нетрадиционно, хотелось предоставить такую возможность. К сожалению, соперник забил. Вина лежит на мне, я был слишком добр. Я извиняюсь перед нашим голкипером, он заслуживал шат-аут», — сказал Тротц на пресс-конференции.

Российский голкипер Илья Сорокин в этом матче отразил 36 бросков.