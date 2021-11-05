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«Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме, Гурьянов и Задоров забросили по шайбе

«Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме, Гурьянов и Задоров забросили по шайбе
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Денис Гурьянов, Блейк Комо, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. За хозяев отличились Милан Лучич, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Хейсканен, Сутер) – 14:09' (5x4)   1:1 Лучич (Задоров, Гудбрансон) – 35:13' (5x5)   2:1 Ткачук (Линдхольм, Андерссон) – 38:41' (5x3)   2:2 Комо (Раффль, Хейсканен) – 39:54' (5x5)   2:3 Сегин (А. Радулов, Хейсканен) – 41:34' (5x5)   3:3 Задоров (Чюлингтон, Маркстрём) – 56:03' (4x4)   3:4 Бенн (Павелски, Клингберг) – 62:59' (3x3)
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