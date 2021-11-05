«Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме, Гурьянов и Задоров забросили по шайбе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей забивали Денис Гурьянов, Блейк Комо, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. За хозяев отличились Милан Лучич, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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