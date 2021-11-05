«Сент-Луис» одержал гостевую победу над «Сан-Хосе», забив полностью российский гол

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).



В составе победителей дубль на счету нападающего Брэндона Саада. Также одной заброшенной шайбой отметились форварды Роберт Томас, Джеймс Нил и россиянин Павел Бучневич, который провёл на льду 19.10, также совершив 4 броска по воротам и заработав две минуты штрафа.



Также в составе «Блюз» по одной голевой передаче отличились Иван Барбашёв и Клим Костин. Хоккеисты провели на площадке 18.39 и 8.14 минут соответственно, заработав один результативный балл. Ещё один российский представитель «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко — не сумел заработать очков, сыграв в матче 18 минут и 54 секунды, нанеся один бросок по воротам.



У «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Логан Кутюр и Ник Меркли. Российский форвард Александр Барабанов сделал одну голевую передачу, проведя на льду 15.32. Ещё одни россиянин в составе «акул» — защитник Артемий Князев — не отметился результативными действиями, сыграв 11 минут и 59 секунд.