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«Сент-Луис» одержал гостевую победу над «Сан-Хосе», забив полностью российский гол

«Сент-Луис» одержал гостевую победу над «Сан-Хосе», забив полностью российский гол
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«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

В составе победителей дубль на счету нападающего Брэндона Саада. Также одной заброшенной шайбой отметились форварды Роберт Томас, Джеймс Нил и россиянин Павел Бучневич, который провёл на льду 19.10, также совершив 4 броска по воротам и заработав две минуты штрафа.

Также в составе «Блюз» по одной голевой передаче отличились Иван Барбашёв и Клим Костин. Хоккеисты провели на площадке 18.39 и 8.14 минут соответственно, заработав один результативный балл. Ещё один российский представитель «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко — не сумел заработать очков, сыграв в матче 18 минут и 54 секунды, нанеся один бросок по воротам.

У «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Логан Кутюр и Ник Меркли. Российский форвард Александр Барабанов сделал одну голевую передачу, проведя на льду 15.32. Ещё одни россиянин в составе «акул» — защитник Артемий Князев — не отметился результативными действиями, сыграв 11 минут и 59 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бёрнс (Гертл, Барабанов) – 07:13' (5x3)   1:1 Саад (Бозак) – 10:00' (4x5)   2:1 Кутюр (Балцерс) – 17:16' (4x5)   2:2 Бучневич (Барбашёв, Костин) – 24:20' (5x5)   3:2 Меркли (Ферраро, Бёрнс) – 24:49' (5x5)   3:3 Саад (Томас, Перрон) – 28:09' (5x5)   3:4 Нил (Уолман, Бозак) – 31:42' (5x5)   3:5 Томас (Парэйко, Хофер) – 59:00' (en)
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