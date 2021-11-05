Голкипер «Вегаса» Ленер совершил невероятный сейв, достав шайбу с линии ворот

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:5.



В начале второго периода голкипер «Вегаса» Робин Ленер совершил невероятный сейв. Оставив ворота пустыми, он успел дотянуться до шайбы, которую подправлял на пятачке нападающий Зак Сэнфорд.

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«Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после десяти матчей набрав 10 очков. «Оттава» — 15-я на Востоке, имея в своём активе семь баллов после десяти встреч.