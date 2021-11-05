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Голкипер «Вегаса» Ленер совершил невероятный сейв, достав шайбу с линии ворот

Голкипер «Вегаса» Ленер совершил невероятный сейв, достав шайбу с линии ворот
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:5.

В начале второго периода голкипер «Вегаса» Робин Ленер совершил невероятный сейв. Оставив ворота пустыми, он успел дотянуться до шайбы, которую подправлял на пятачке нападающий Зак Сэнфорд.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

«Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после десяти матчей набрав 10 очков. «Оттава» — 15-я на Востоке, имея в своём активе семь баллов после десяти встреч.

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