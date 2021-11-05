20-летний российский защитник «Сан-Хосе» Князев дебютировал в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).



В этой встрече в составе «акул» свою дебютную игру в Национальной хоккейной лиге провёл защитник Артемий Князев. Он был вызван из фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» перед матчем. Князев провёл на льду 11 минут и 59 секунд, заработав показатель полезности "-2".



Ранее сразу несколько защитников «Сан-Хосе» – Эрик Карллсон, Радим Шимек, Марк-Эдуард Влэшик и Джейкоб Миддлтон – попали в COVID-протокол. Сейчас они пропускают матчи.



20-летний россиянин в текущем сезоне сыграл четыре матча за фарм-клуб.



«Сан-Хосе» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после десяти матчей набрав 12 очков.