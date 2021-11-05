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«Бостон» реализовал удаление Наместникова, который вступил в борьбу без шлема

«Бостон» реализовал удаление Наместникова, который вступил в борьбу без шлема
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«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромно обыграл дома «Детройт Ред Уингз» (5:1).

Нападающий гостей Владислав Наместников заработал удаление в одном из эпизодов встречи. Россиянин остался без шлема, но вместо того, чтобы отправиться на скамейку запасных, толкнул хоккеиста «Брюиз» Кёртиса Лазара. Наместников получил малый штраф, через 5 секунд после начала которого «Бостон» сумел его реализовать. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.

Наместников провёл в матче на льду 12 минут 48 секунд, заработав показатель полезности «-2». Всего на его счету в нынешнем регулярном чемпионате 11 матчей, в которых он набрал 6 (4+2) очков при общей полезности «0».

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