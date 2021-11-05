Купер — о поражении от «Торонто»: они нас не переиграли, «Тампа» переиграла сама себя

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2, ОТ).
«Самое грустное, что „Мэйпл Лифс“ нас не переиграли, мы сами себя переиграли, и это было очевидно после первого периода. Во втором периоде мы не играли в желаемый хоккей, что в итоге сказалось. А в конце третьего просто потеряли шайбу, получив гол. Мы два года этого не делали, но на старте текущего сезона это почему-то уже стало дурной привычкой. Сегодня мы лишились одного очка», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Отметим, что «Торонто» одержал четвёртую победу подряд, а «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию. «Мэйпл Лифс» занимают пятую строчку в Восточной конференции, набрав 13 очков после 11 матчей. «Тампа» — восьмая на Востоке, после десяти встреч заработав 12 баллов.
- 5 ноября 2021
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