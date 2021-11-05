Капризов — о 1-м голе в сезоне: иногда нужен пинок под зад, чтобы начать действовать

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в сезоне.



«Я очень счастлив. Конечно, это большое облегчение — наконец-то забить гол. А в целом, я просто очень доволен игрой. Чувствуешь себя намного лучше, когда забрасываешь первую шайбу.



Я был сосредоточен на том, чтобы забить, уже после второго-третьего матча, когда не мог отличиться. Так что нацеленность на ворота у меня была. Конечно, этот гол придаст мне дополнительную уверенность. Но не стоит думать о том, что ты не можешь забить. Просто играй в хоккей, делай всё правильно, и голы придут. Вот на чём нужно сосредоточиться.



Определённо чувствуется, что команда от меня ждала многого. Но это моя вина, и я должен был забивать. У меня были шансы. Но я никак не мог поразить ворота. Так что это на мне, и я сам виноват.



Вообще по опыту прошлых лет, я большинство своих сезонов начинал медленно. Так было с тех пор, как себя помню. Потом уже, по ходу чемпионата, я набираю обороты, и тогда приходят голы, передачи, всё остальное.



Вспоминаю, как я выступал за „Салават Юлаев“, и тогда тоже не мог забить. Отличился где-то в десятом матче. И так получилось, что в тот вечер я сделал хет-трик, а потом забивал в каждой последующей игре. Надеюсь, что здесь будет то же самое.



Конечно, ко мне обращались. Но все и так знали, что я строг к себе, и сам слишком много об этом думаю. Потому тренеры старались много не говорить, давая мне сосредоточиться. Как мы говорим в России, „иногда нужен пинок под зад, чтобы ты начал действовать“.



Вообще, я считаю, „Миннесота“ хорошо начала сезон. Мы выиграли четыре матча подряд, потом в двух уступили. В целом я думаю, всё у нас идет неплохо. И я бы не сказал, что для нас особенно что-то изменилось. Я считаю, нам нужно сосредоточиться на каждом матче, становиться лучше с каждой игрой. Делать всё, что мы можем, быть лучше на личном и командном фронте. Именно этим нам и нужно заняться», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.