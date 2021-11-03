Капризов кричал от счастья после первого гола в сезоне! Видео ярких эмоций россиянина

Начало сезона для Кирилла Капризова выдалось очень напряжённым. С одной стороны, он набрал шесть очков в первых восьми матчах – далеко не самый плохой результат. С другой – всеми его результативными действиями были голевые передачи. Конечно, очко есть очко, но все болельщики «Миннесоты» и личные поклонники Кирилла ждали от него заброшенных шайб. Помимо самого факта безголевой серии, на Капризова оказывали дополнительное давление из-за его нового контракта. Со средней зарплатой $ 9 млн в год россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Уайлд», но после первых матчей сезона у многих возник вопрос – а действительно ли лучший новичок предыдущего чемпионата заслуживает таких денег?

Очередную, уже девятую по счёту игру в сезоне «Миннесота» на своей площадке проводила с «Оттавой». Дикари довольно быстро повели в счёте – уже к исходу пятой минуты преимущество хозяев льда составляло две шайбы. Сперва Филипа Густавссона пробил Маркус Фолиньо, а уже через 27 секунд состоялся гол с участием Капризова. Правда, в этот раз Кирилл снова оказался в качестве ассистента, отдав голевую передачу защитнику Калену Эдиссону, который забросил дебютную шайбу в НХЛ.

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К концу периода команды обменялись голами. На точный бросок Ника Пола «Уайлд» ответили голом Нико Штурма, отличиться которому помог другой россиянин «Миннесоты» Дмитрий Куликов. А во второй двадцатиминутке «Оттава» резко проснулась – в течение восьми минут после выхода из раздевалок «сенаторы» трижды поразили ворота Кэма Тальбо и вышли вперёд! Голы Дрейка Батерсона, Джоша Норриса и Криса Тирни позволили канадскому клубу перевернуть ход игры в Сент-Поле с ног на голову.

Правда, вслед за тройным ударом «Сенаторз» последовал быстрый ответ не собиравшихся просто так сдаваться хозяев – Фолиньо реализовал большинство и оформил дубль, замкнув поперечную передачу Мэтта Дамбы после стремительного прохода по правому флангу.

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В третьем периоде инициатива была целиком на стороне «дикарей». Хоккеисты «Миннесоты» с огромной силой давили на ворота соперника, но Густавссон, пропустивший три шайбы после 13 бросков в первом периоде, собрался и стоял стеной – все 19 попыток «Уайлд» вырвать победу в основное время были нейтрализованы шведским голкипером. Он парировал броски многих игроков хозяев, включая Кирилла Капризова. Россиянин очень старался принести своей команде два очка и, кажется, любым способом пытался занести шайбу в ворота. Иногда дело доходило до самых нестандартных решений.

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97-й номер «Миннесоты» пять раз не смог переиграть Густавссона, но на шестой наконец-то добился своего. Матч перешёл в овертайм, и спустя две минуты после его начала «Эксел Энерджи-центр» увидел-таки гол своей главной звезды. Огромное «спасибо» Кирилл должен сказать Кевину Фиале. Швейцарец перехватил шайбу в своей зоне, убежал в отрыв, оттеснил корпусом Тима Штюцле и выкатил игровой снаряд прямо под бросок Капризову. Перед россиянином был неприкрытый угол – промахнуться из такой ситуации было бы совсем непозволительно.

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Первый гол в сезоне, который завершил длительную засуху! После такого Кирилл наконец-то смог дать волю эмоциям, закричал от счастья и поехал обниматься с автором шикарной голевой передачи. Такие моменты дорогого стоят.

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Эта шайба была очень важна не только для Капризова, но и для всей «Миннесоты» — «Уайлд» вырвали победу в тяжелейшем матче и добились положительного результата после двух поражений. Такая концовка должна придать уверенности всей команде и Кириллу, который был признан первой звездой встречи, в частности. Будем надеяться, что теперь он будет забивать намного чаще.