И.о. тренера «Флориды» сравнил Овечкина с легендарным игроком в американский футбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в очном матче клубов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (5:4, ОТ).



«О, невероятный игрок! Великие всегда находят возможность делать своё дело. Но я не уверен, что в других видах спорта вы найдёте игрока, который делает это на протяжении такого долгого времени. Может, Том Брэди в американском футболе, который я смотрю каждое воскресенье.



Вы просто не можете остановить Овечкина. Конечно, в ходе карьеры ему помогали прекрасные распасовщики, но его собственного таланта просто нельзя не замечать», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.