«Аризона» перевела Просветова в АХЛ, забрав с драфта отказов вратаря «Нью-Джерси» Уэджвуда

«Аризона Койотс» забрала с драфта отказов Национальной хоккейной лиги голкипера «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Уэджвуда, сообщает официальный сайт «койотов».



Клуб также вернул в фарм-клуб в АХЛ российского вратаря Ивана Просветова, который провёл в НХЛ одну встречу с «Тампой» (1:5).



Уэджвуд в нынешнем сезоне НХЛ провёл три матча за «Дэвилз», в которых отразил 88% бросков, пропуская в среднем 3 шайбы за игру. Ранее 29-летний голкипер уже выступал за «Койотис», в сезоне-2017/18 проведя за команду 20 матчей.



«Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко в десяти играх. В следующем матче «Койотс» сыграют в гостях с «Анахаймом». Встреча пройдёт в ночь с пятницы на субботу, 6 ноября. Начало — в 5:00 мск.