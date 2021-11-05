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«Аризона» перевела Просветова в АХЛ, забрав с драфта отказов вратаря «Нью-Джерси» Уэджвуда

«Аризона» перевела Просветова в АХЛ, забрав с драфта отказов вратаря «Нью-Джерси» Уэджвуда
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«Аризона Койотс» забрала с драфта отказов Национальной хоккейной лиги голкипера «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Уэджвуда, сообщает официальный сайт «койотов».

Клуб также вернул в фарм-клуб в АХЛ российского вратаря Ивана Просветова, который провёл в НХЛ одну встречу с «Тампой» (1:5).

Уэджвуд в нынешнем сезоне НХЛ провёл три матча за «Дэвилз», в которых отразил 88% бросков, пропуская в среднем 3 шайбы за игру. Ранее 29-летний голкипер уже выступал за «Койотис», в сезоне-2017/18 проведя за команду 20 матчей.

«Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко в десяти играх. В следующем матче «Койотс» сыграют в гостях с «Анахаймом». Встреча пройдёт в ночь с пятницы на субботу, 6 ноября. Начало — в 5:00 мск.

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