«Мне без разницы на него». Сошников — о главном тренере «Салавата Юлаева» Лямсе

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Большинство всё решило сегодня. Хороший лед был. Было ли желание Лямсе что-то доказать? Мне без разницы на него, нам очки были нужны. Приятно вернуться в Уфу, здесь самая крутая атмосфера в лиге.

Хорошо себя ощущаю в системе Хартли. Новая система, хоккей топ-старт, много играем по прямой. Не привык в физическом плане, сейчас всё хорошо.

Многие смотрят на результативность, очки, голы. Но мало кто смотрит на качество игры. Я с Бобом говорил, его устраивает качество. У нас тяжелый хоккей. Если правильно все делать, очки придут.

У Боба есть чёткая и понятная система. Ты выходишь на лед и знаешь, что делать», – приводит слова Сошникова ГорОбзор.Ру.