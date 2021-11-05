«Авангард» во второй раз за 8 дней обыграл «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе принимал «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Боба Хартли со счётом 4:2. 29 октября «Авангард» победил «Салават Юлаев» в Балашихе со счётом 2:1.
На 11-й минуте встречи в большинстве счёт открыл защитник гостей Оливер Каски с передач Корбана Найта и Петера Цегларика. На 24-й минуте «Салават Юлаев» сравнял счёт благодаря шайбе Александра Кадейкина в ситуации 5x4. Результативные передачи на счету Динара Хафизуллина, который провёл 600-й матч в КХЛ, и Алексея Пустозёрова. Через 7 минут хозяева вышли вперёд — Даниил Алалыкин в равных составах забросил шайбу в ворота Шимона Грубеца. Алалыкину ассистировали Джефф Плэтт и голкипер уфимцев Юха Метсола.
«Авангард» сумел сравнять счёт на 33-й минуте встречи — Каски оформил дубль при игре 5x3. Очки за передачи получили Никита Сошников и Корбан Найт. Третью шайбу гостей забросил Владимир Брюквин в большинстве на 44-й минуте. Результативные передачи на счету Ильи Каблукова и Алексея Береглазова. За 20 секунд до конца основного времени четвёртую шайбу в уже пустые ворота уфимцев забросил Павел Дедунов.
Отметим, что «Авангард» впервые за 7 последних матчей забросил более двух шайб за игру.
В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с московским «Динамо». «Салават Юлаев» 7 ноября проведёт последнюю игру домашней серии с «Трактором».
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