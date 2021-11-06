«Виннипег» крупно обыграл «Чикаго». У Евгения Свечникова – голевая передача и «+1»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Виннипега» отличились Пол Штястны, Нил Пионк, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Николай Элерс. Автором единственной заброшенной шайбы «Чикаго» стал Маккензи Энтвистл.
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25-летний российский форвард «Джетс» Евгений Свечников провёл на льду 14 минут и 5 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Таким образом, на его счету 4 (1+3) очка в 9 матчах текущего сезона при показателе полезности «+3».
Таким образом, «Чикаго» потерпел 11-е поражение в 12 матчах, а «Виннипег» выиграл 6 из 7 последних встреч.
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