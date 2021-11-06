«Эдмонтон» выдал лучший старт в истории клуба с 9 победами в 10 матчах НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» выдал лучший старт в истории клубной франшизы, одержав 9 побед в первых 10 матчах сезона Национальной хоккейной лиги 2021/2022 года.

Это случилось после того, как сегодня, 6 ноября, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Также у «Эдмонтона» 50-процентная реализация большинства в текущем сезоне (15 из 30). «Ойлерз» — первая команда с сезона-2007/2008, которая забивала в большинстве в первых 10 матчах сезона. Тогда это был «Питтсбург», который в том сезоне вышел в плей-офф, а затем в финал Кубка Стэнли.