Завершён монтаж металлоконструкций кровли «Арены Омск»

Строители будущего стадиона «Авангарда» «Арены-Омск» установили все 14 металлических ферм кровли основного здания Арены. Сейчас туда монтируется профлист. Сообщает пресс-служба «Авангарда».

Видео доступно на YouTube-канале «Авангард ТВ».

Завершён также и монтаж трибун. Запущен индивидуальный тепловой пункт и подключено центральное отопление на первом и втором этажах Арены.

Продолжается монтаж внутренних лестниц, перегородок, инженерных сетей. Происходит отделка подтрибунных помещений. Монтируются металлоконструкции тёплого и холодного контуров фасада арены.

На парковках стадиона уже уложен асфальт и установлены бордюры.



Также сообщается о том, что монтируются наружные инженерные сети: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение и сети связи.

Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021.