«Ак Барс» поднял именной стяг Закамского под своды «Татнефть-Арены»

В Казани на «Татнефть-Арене» перед матчем «Ак Барса» и «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ под своды стадиона был поднят именной стяг защитника Сергея Закамского.
«Стяг легендарного казанского защитника Сергея Закамского занял свое место в «Татнефть-Арене», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
Экс-защитник казанцев провёл за команду 630 матчей в чемпионатах страны и набрал 109 очков: забросил 47 шайб и отдал 62 результативные передачи.
Последние 15 лет Закамский работает в Федерации хоккея Республики Татарстан заместителем исполнительного директора.
В текущем сезоне «Ак Барс» провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 34 очка. Сейчас команда занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Встреча с «Автомобилистом» – 28-я для казанской команды.
- 6 ноября 2021
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