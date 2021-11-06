Джордан Уил оформил первый покер «Ак Барса» за 12 лет. В 2009-м это делал Морозов

Сегодня, 6 ноября, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2). В их составе покер оформил нападающий Джордан Уил.
Последний раз хоккеист «Ак Барса» забрасывал покер 12 лет назад – им был Алексей Морозов, забивший четыре гола в ворота «Сибири» в 2009 году, сообщает казанский клуб в «Твиттере».
На пятой минуте Джордан Уил вывел хозяев вперёд с передачи Кирилла Петрова, на 24-й оформил дубль и сделал счёт 2:1, на 56-й оформил хет-трик и вновь сделал счёт равным (3:3), а за 19 секунд до конца матча принёс хозяевам победу.
Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ за «Лаваль Рокет».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
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