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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Овечкина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Вашингтон» единственный гол забил Бретт Лисон. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1».

В составе «Каролины» отличились Дерик Брассар и Шон Кутюрье. Российский защитник завершил Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

«Вашингтон» продлил серию поражения до трёх матчей, а «Флорида» одержала вторую победу за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Брассар (Аткинсон, Браун) – 31:18' (5x5)   0:2 Кутюрье (Ристолайнен, Жиру) – 35:44' (5x5)   1:2 Лисон (Макмайкл, Карлсон) – 46:02' (5x5)
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