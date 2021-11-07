«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Овечкина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
За «Вашингтон» единственный гол забил Бретт Лисон. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1».
В составе «Каролины» отличились Дерик Брассар и Шон Кутюрье. Российский защитник завершил Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
«Вашингтон» продлил серию поражения до трёх матчей, а «Флорида» одержала вторую победу за последние три игры.
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