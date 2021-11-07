«Миннесота» перевела матч в овертайм, забив за 2,6 секунды до конца основного времени

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой «Миннесоты» в серии буллитов (4:4 — основное время, 3:2 по буллитам).

В составе «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов, Джаред Сперджен (дважды) и Райан Хартман, сумевший спасти свою команду от поражения в основное время. Американский форвард перевёл игру в овертайм, поразив ворота «Питтсбурга» за 2,6 секунды до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад. Одну из попыток в серии послематчевых бросков реализовал и Капризов, для которого реализованный буллит стал первым за карьеру в НХЛ. Точный бросок россиянина позволил «Миннесоте» сравнять счёт в серии и избежать поражения.