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Кирилл Капризов впервые реализовал попытку в серии буллитов в НХЛ. Видео гола

Кирилл Капризов впервые реализовал попытку в серии буллитов в НХЛ. Видео гола
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой «Миннесоты» в серии буллитов (4:4 — основное время, 3:2 по буллитам).

В составе «Миннесоты» отличились российский нападающий Кирилл Капризов, Джаред Сперджен (дважды) и Райан Хартман. Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад. Одну из попыток в серии послематчевых бросков реализовал и Капризов, для которого реализованный буллит стал первым за карьеру в НХЛ. Точный бросок россиянина позволил «Миннесоте» сравнять счёт в серии и избежать поражения.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.

За «Питтсбург» хет-трик оформил Каспери Капанен и ещё один гол в свой актив записал Джейк Гюнцель. В следующем туре «Питтсбург» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». А «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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