Сорокин признан первой звездой матча против «Виннипега»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега Джетс».



Сорокину удалось отразить 24 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «Айлендерса» Брок Нельсон, третья звезда — вратарь «Виннипега» Эрик Комри.

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок прошёл в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей отличились Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска, оформив шатаут.



«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей. «Виннипег», в свою очередь, проиграл первый матч после двух побед подряд.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.