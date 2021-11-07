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Сорокин признан первой звездой матча против «Виннипега»

Сорокин признан первой звездой матча против «Виннипега»
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега Джетс».

Сорокину удалось отразить 24 броска по воротам. Второй звездой признан форвард «Айлендерса» Брок Нельсон, третья звезда — вратарь «Виннипега» Эрик Комри.

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок прошёл в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска, оформив шатаут.

«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей. «Виннипег», в свою очередь, проиграл первый матч после двух побед подряд.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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