Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска, оформив шатаут.
«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей. «Виннипег», в свою очередь, проиграл первый матч после двух побед подряд.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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