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Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Виннипег»

Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска, оформив шатаут.

«Айлендерс» потерпели четвёртое поражение за последние пять матчей. «Виннипег», в свою очередь, проиграл первый матч после двух побед подряд.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Бейли) – 03:12' (5x5)   0:2 Нельсон (Палмьери, Пелеч) – 40:47' (5x5)
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