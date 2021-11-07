Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» разгромил «Рейнджерс» со счётом 6:0, у Панарина «-1»

«Калгари» разгромил «Рейнджерс» со счётом 6:0, у Панарина «-1»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей забивали Джонни Годро (дубль), Шон Монахан, Брэд Ричардсон, Милан Лучич и Мэттью Ткачук. Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 16:00' (5x4)   2:0 Ричардсон (Чюлингтон, Льюис) – 29:15' (5x5)   3:0 Годро (Ткачук, Ханифин) – 31:19' (5x5)   4:0 Годро (Ткачук) – 46:42' (5x5)   5:0 Лучич (Дюбе, Манджапане) – 53:13' (5x5)   6:0 Ткачук (Годро, Линдхольм) – 54:56' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021