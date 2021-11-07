«Калгари» разгромил «Рейнджерс» со счётом 6:0, у Панарина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.



В составе победителей забивали Джонни Годро (дубль), Шон Монахан, Брэд Ричардсон, Милан Лучич и Мэттью Ткачук. Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.