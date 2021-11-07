«Сиэтл» уступил «Аризоне», у Любушкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Кайотос» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



В составе победителей забивали Лоусон Круз (дубль), Антуан Руссель, Трэвис Бойд и Фил Кессел.

У гостей отличились Джордан Эберле, Янни Гурд, Натан Бастион и Марк Джордано. Илья Любушкин набрал коэффициент полезности «-2».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.