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«Сиэтл» уступил «Аризоне», у Любушкина «-2»

«Сиэтл» уступил «Аризоне», у Любушкина «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Кайотос» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Лоусон Круз (дубль), Антуан Руссель, Трэвис Бойд и Фил Кессел.
У гостей отличились Джордан Эберле, Янни Гурд, Натан Бастион и Марк Джордано. Илья Любушкин набрал коэффициент полезности «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Веннберг) – 00:15' (5x5)   0:2 Гурд (Танев, Олексяк) – 00:59' (5x5)   1:2 Руссель (Гостисбер) – 01:33' (5x5)   1:3 Бастиан – 11:04' (5x5)   2:3 Бойд (Фишер, Гостисбер) – 23:12' (5x5)   3:3 Круз (Ларссон, Чикран) – 40:46' (5x5)   4:3 Кессел (Келлер, Гостисбер) – 53:34' (5x4)   4:4 Джордано – 58:42' (6x5)   5:4 Круз (Ларссон) – 58:55' (5x5)
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