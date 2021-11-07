Мэттью Ткачук забросил шикарную шайбу, находясь спиной к воротам
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0. Форвард «Калгари» Мэттью Ткачук забросил красивую шайбу, находясь спиной в воротам.
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В текущем сезоне Ткачук провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
Сейчас «Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции, уступая «Эдмонтон Ойлерз» одно очко. Правда, у «Эдмонтона» матч в запасе.
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