Рычагов – о Франции: когда предложил тренироваться два раза в день, многие не захотели

Нападающий петербургского «Динамо» Андрей Рычагов рассказал о выступлении во французском «Шамони» в сезоне-2020/2021.

«Уехал играть в другую страну, когда закрыты границы? Технически это не было так сложно, даже учитывая, что был пик пандемии. Французы прислали все документы, позволяющие мне беспрепятственно въехать и работать на территории Франции профессиональным спортсменом. Это позволяло мне получить рабочую визу. Но с ней возникло замедление: то консульство приостанавливало выдачу рабочих виз, то опять возобновляло. Было принято интересное решение – менеджер по спортивными операциями в клубе договорился со швейцарской погранслужбой по электронной почте о том, чтобы швейцарцы меня просто выпустили; в Женеве есть специальный коридор, который выводит прямо на французскую сторону. Я показал переписку на границе, и меня без каких-либо лишних слов проводили до этого коридора. По сути, я практически и не коснулся швейцарской земли. Через час уже были в Шамони.

Как появился вариант? На самом деле, шведские связи действительно сыграли роль. Получилось интересно! Французы заинтересовались, почитали моё резюме, посмотрели видео, изучили статистику… Но оставались сомнения. Я узнал причину, она оказалась элементарной: как-то «Шамони» пригласили к себе именитого российского защитника, но, к сожалению, получили проблемы в виде систематического, достаточно жесткого нарушения режима. Конечно же, сработали стереотипы – все русские такие! И вот тут настало время шведских связей. У менеджера по спортивными операциями в клубе жена – шведка. У нее есть то ли подруга, то ли кузина, которая является женой одного из родственников моего очень хорошего приятеля Дэвида Суванто, который играл в «СКА-Неве» вместе со мной. Дошло до него: созвонились с самим Дэвидом, говорят: «Дэвид, слушай, игрока русского хотим взять, Андрея Рычагова, ты с ним играл, что ты думаешь?». Он спрашивает: «Вы подписали его? – Нет, думаем! – Вы что, с ума сошли? Это лучший игрок всей команды, суперпрофессионал во всех отношениях, к тому же прекрасный и позитивный человек… Подписывайте его быстрее, пока он никуда не ушел». Дэвид мне позвонил, рассказал — поулыбались. А на следующий день со мной связался президент клуба со словами, что они готовы подписать контракт.



Складывалось ощущение, что жил в отеле? Место действительно потрясающее, очень красивое, живописное, необычное, атмосферное! Это один из крутейших курортов во Франции. С одной стороны был Мон-Блан, с другой – итальянские Альпы. Такое место может заряжать только позитивом. Люди приезжают отдыхать, для них посмотреть хоккей – один из видов развлечения. В СПА-отеле я не жил, но часто там бывал, особенно после игр. Во многом команду спонсируют рестораны, СПА, горнолыжные курорты, поэтому игрокам доступны и скидки, и бесплатные посещения.



Французские хоккеисты? На самом деле они все профессионалы. Это профессиональная лига, самая топовая во Франции. Есть ребята, которые где-то учатся, получают образование – так же, как и у нас. Правда, когда в месяц локдауна я предложил тренироваться по два раза в день, большинство французов не захотели. Даже президент клуба не смог их уговорить.



Хоккеист – он хоккеист везде и в любой стране. Вопрос в другом: кто-то хочет развиваться и расти, а кто-то нет. Было несколько французских игроков, которые стремились попасть в сборную и играть на более высоком уровне. Они хорошо и активно тренировались, и готовы были работать два раза в день. По ним было видно, что они хотят учиться, развиваться, двигаться в этом направлении. А были игроки, для которых это «есть и есть». Напрягаться им не хотелось. Повторюсь, всё как и в любой другой команде, лиге или стране. Совсем точный портрет описать сложно, надо увидеть и пройти через это самому», – цитирует Рычагова официальный сайт ВХЛ.