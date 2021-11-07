«Амур» одержал победу над «Локомотивом» по буллитам, отыгравшись с 0:3

«Амур» одержал победу над «Локомотивом» по буллитам в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0).



На 11-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков, ему ассистировал Павел Красковский. На 22-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Артур Каюмов, голевой пас на счету Александра Елесина и Георгия Иванова.



На 28-й минуте третью шайбу в ворота «Амура» отправил Коршков, оформив дубль. Результативные баллы также набрали Артём Анисимов и Красковский. На 36-й минуте Михал Йордан отыграл одну шайбу в составе гостей, голевой пас сделал Радан Ленц.

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На 46-й минуте «Амур» забросил вторую шайбу, отличился форвард Александр Кузнецов с передачи Дмитрия Архипова. На 53-й минуте хабаровчане сравнял счёт, автором заброшенной шайбы стал Иван Николишин после паса от Бутусова и Бычкова.



В серии буллитов в составе «Амура» попытки реализовали Ленц, Николишин и Галузин, у «Локомотива» — Каюмов и Коршков.