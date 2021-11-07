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«Амур» одержал победу над «Локомотивом» по буллитам, отыгравшись с 0:3

«Амур» одержал победу над «Локомотивом» по буллитам, отыгравшись с 0:3
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«Амур» одержал победу над «Локомотивом» по буллитам в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков, ему ассистировал Павел Красковский. На 22-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Артур Каюмов, голевой пас на счету Александра Елесина и Георгия Иванова.

На 28-й минуте третью шайбу в ворота «Амура» отправил Коршков, оформив дубль. Результативные баллы также набрали Артём Анисимов и Красковский. На 36-й минуте Михал Йордан отыграл одну шайбу в составе гостей, голевой пас сделал Радан Ленц.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 46-й минуте «Амур» забросил вторую шайбу, отличился форвард Александр Кузнецов с передачи Дмитрия Архипова. На 53-й минуте хабаровчане сравнял счёт, автором заброшенной шайбы стал Иван Николишин после паса от Бутусова и Бычкова.

В серии буллитов в составе «Амура» попытки реализовали Ленц, Николишин и Галузин, у «Локомотива» — Каюмов и Коршков.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Коршков (Красковский) – 10:23' (5x5)   2:0 Каюмов (Елесин, Иванов) – 21:50' (5x5)   3:0 Коршков (Анисимов, Красковский) – 27:38' (5x5)   3:1 Йордан (Ленц) – 35:27' (5x5)   3:2 Кузнецов (Архипов) – 45:23' (5x5)   3:3 Николишин (Бутузов, Бычков) – 52:01' (5x5)   3:4 Галузин – 65:00' (ПБ)
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