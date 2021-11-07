«Авангард» уступил московскому «Динамо», проиграв в пятый раз за последние семь матчей

Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).



Форвард Станислав Галиев на 27-й минуте забросил первую шайбу во встрече, голевую передачу отдали Сергей Бойков и Вадим Шипачёв.



Сравнял счёт на 47-й минуте нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв, ему ассистировал Корбан Найт. На 38-й минуте «Динамо» снова вышло вперёд, благодаря усилиям форварда Ивана Муранова.



Окончательный счёт на последней минуте установил Антон Ведин, забросив шайбу в пустые ворота.



Бело-голубые поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 34 очка после 27 матчей. «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции, имея в своём активе 29 баллов после 26 сыгранных встреч.



В следующем матче «Динамо» сыграет дома с финским «Йокеритом» (15 ноября). «Авангард» в субботу, 13 ноября, примет китайский «Куньлунь».