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«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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«Авангард» уступил московскому «Динамо», проиграв в пятый раз за последние семь матчей

«Авангард» уступил московскому «Динамо», проиграв в пятый раз за последние семь матчей
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Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Форвард Станислав Галиев на 27-й минуте забросил первую шайбу во встрече, голевую передачу отдали Сергей Бойков и Вадим Шипачёв.

Сравнял счёт на 47-й минуте нападающий «Авангарда» Александр Дергачёв, ему ассистировал Корбан Найт. На 38-й минуте «Динамо» снова вышло вперёд, благодаря усилиям форварда Ивана Муранова.

Окончательный счёт на последней минуте установил Антон Ведин, забросив шайбу в пустые ворота.

Бело-голубые поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 34 очка после 27 матчей. «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции, имея в своём активе 29 баллов после 26 сыгранных встреч.

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с финским «Йокеритом» (15 ноября). «Авангард» в субботу, 13 ноября, примет китайский «Куньлунь».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (Бойков, Шипачёв) – 26:19' (5x5)   1:1 Дергачёв (Найт, Сошников) – 45:09' (5x5)   1:2 Муранов – 46:50' (5x5)   1:3 Ведин – 59:57' (en)
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