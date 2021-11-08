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5-й гол Наместникова в сезоне и 38 сейвов Грайсса помогли «Детройту» обыграть «Вегас»

5-й гол Наместникова в сезоне и 38 сейвов Грайсса помогли «Детройту» обыграть «Вегас»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на своём льду уверенно разобрался «Вегас Голден Найтс», одержав победу со счётом 5:2.

В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Робби Фаббри, Пиус Зутер, Владислав Наместников и Тайлер Бертуцци (пустые ворота), а за «Вегас» забрасывали Николя Руа и Джонатан Маршессо.

28-летний российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 11 минут 27 секунд и отметился пятой заброшенной шайбой в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+1». Всего на его счету 7 (5+2) очков в 13 матчах.

Соотечественник Наместникова – форвард «Вегаса» Евгений Дадонов за 18.24 на льду заработал лишь коэффициент полезности «-1».

Вратарь «Детройта» Томас Грайсс стал одним из главных героев встречи, отразив 38 бросков из 40. Его визави из «Вегаса» Лоран Броссуа – 25 из 29.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Пьетранджело, Теодор) – 03:48' (5x5)   1:1 Рэймонд (Бертуцци, Задина) – 08:17' (5x4)   2:1 Фаббри (Зутер, Ледди) – 10:13' (5x4)   3:1 Зутер (Гронек, Ледди) – 18:28' (5x5)   4:1 Наместников (Стивенс, Ганье) – 30:39' (5x5)   4:2 Маршессо (Руа) – 44:25' (5x5)   5:2 Бертуцци (Ганье, Гронек) – 59:49' (en)
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