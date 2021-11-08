5-й гол Наместникова в сезоне и 38 сейвов Грайсса помогли «Детройту» обыграть «Вегас»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» на своём льду уверенно разобрался «Вегас Голден Найтс», одержав победу со счётом 5:2.
В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Робби Фаббри, Пиус Зутер, Владислав Наместников и Тайлер Бертуцци (пустые ворота), а за «Вегас» забрасывали Николя Руа и Джонатан Маршессо.
28-летний российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 11 минут 27 секунд и отметился пятой заброшенной шайбой в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+1». Всего на его счету 7 (5+2) очков в 13 матчах.
Соотечественник Наместникова – форвард «Вегаса» Евгений Дадонов за 18.24 на льду заработал лишь коэффициент полезности «-1».
Вратарь «Детройта» Томас Грайсс стал одним из главных героев встречи, отразив 38 бросков из 40. Его визави из «Вегаса» Лоран Броссуа – 25 из 29.
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