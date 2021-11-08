Патрик Кейн стал третьим игроком, набравшим 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн отдал голевую передачу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.



Таким образом, хоккеист стал третьим игроком, набравшим 1100 очков в НХЛ, присоединившись к Стэну Миките (1467) и Бобби Халлу (1153).



В составе победителей сегодняшнего матча забивали Брэндон Хагель и Алекс Дебринкэт. У гостей отличился Александр Каррье.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.