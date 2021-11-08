Подколзин забросил третью шайбу в сезоне в матче с «Далласом»

Сегодня, 8 ноября, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Даллас Старз». К 48-й минуте хозяева ведут в счёте – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

На 36-й минуте Коннор Гарланд после передачи Бо Хорвата вышел вдвоём с Василием Подколзиным против защитника и голкипера соперника. Гарланд отдал передачу Подколзину, который броском в касание в ближний угол забросил четвёртую шайбу команды в матче.

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В текущем сезоне Подколзин до игры с «Далласом» провёл девять матчей и забросил две шайбы.

Перед матчем «Ванкувер» имел 11 игр, в которых набрал девять очков, и располагался на 13-м месте в таблице Западной конференции.