Мартин: мне вообще не показалось, что Варламов выглядел «ржавым»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин поделился мнением об игре голкипера Семёна Варламова с «Миннесотой Уайлд». Для вратаря эта встреча стала первой после травмы.

«Варли остался Варли. Мне вообще не показалось, что он выглядел «ржавым». В начале матча он сделал несколько ключевых сэйвов, когда «Уайлд» прижали нас к воротам. И ещё несколько важных спасений он сделал в такой же ситуации в третьем периоде.

Один раз они отличились, когда просто подобрали бесхозную шайбу перед воротами (2:2), а затем забили неплохой гол, пройдя на скорости по флангу (2:3). Но Варли сегодня дал нам шанс на победу. Нам просто нужно было лучше работать перед ним.

Они хорошо поднажали на старте третьего периода. Последние три года мы нечасто упускали преимущество по ходу заключительных отрезков, но фанаты сегодня гнали их вперёд, и им удалось забить два хороших гола», – цитирует Мартина официальный сайт НХЛ на русском языке.