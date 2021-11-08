Барзал: приятно снова видеть Варламова в воротах, в раздевалке его все любят

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об игре голкипера Семёна Варламова с «Миннесотой Уайлд» (2:5). Для вратаря эта встреча стала первой после травмы.



«Варли сегодня точно справился с поставленной задачей. Приятно снова видеть его в воротах и смотреть, как он занимается своим делом. В раздевалке его все любят. Он очень много трудится вне льда. Знаю, как много он работал во время реабилитации, так что я был действительно рад его возвращению», – цитирует Барзала официальный сайт НХЛ на русском языке.

Во всех девяти предыдущих играх команды ворота «Айлендерс» защищал другой российский голкипер – Илья Сорокин, оформивший три шат-аута в последних пяти матчах, причём все в выездных играх.