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Тротц – о первом матче Варламова после травмы: Варли сыграл здорово, он был хорош сегодня

Тротц – о первом матче Варламова после травмы: Варли сыграл здорово, он был хорош сегодня
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре голкипера Семёна Варламова с «Миннесотой Уайлд» (2:5). Для вратаря эта встреча стала первой после травмы.

«Варли сыграл здорово. Возможно, в моменте с первым пропущенным голом ему стоило немного быстрее принимать решение за воротами. Но это всё придёт в норму с игровой практикой.

В целом сегодня он был хорош. По факту он пропустил всего три шайбы, ведь два последних гола «Уайлд» забили уже в пустые ворота. Нам не хватило импульса в третьем периоде. «Миннесота» зарядилась энергией от своих болельщиков, атаковала и смогла сравнять счёт. Нам же нужно было придумать ответ получше», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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