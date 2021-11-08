В составе сборной России на Кубок Карьяла произошли шесть замен, сообщает официальный «Твиттер» Федерации хоккея России.
Вместо голкипера Тимура Билялова, защитника Кирилла Кирсанова и форварда Данила Башкирова, Ильи Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева в сборную вызваны Дмитрий Шугаев, Даниил Вовченко (оба – «Северсталь»), Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович, («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор) и Иван Зинченко («Витязь»).
Напомним, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).
Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.
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