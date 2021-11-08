ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии

Восемь замен произошли в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии, сообщает официальный «Твиттер» Федерации хоккея России.



К команде присоединяются защитники Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов, нападающий Игорь Гераськин (оба «Северсталь), а также форварды Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба «Ак Барс»), Егор Брызгалов («Динамо» Мск), Артур Тянулин («Торпедо) и Дмитрий Овчинников («Сибирь»).



Они заменят Данилу Галенюка, Андрея Прибыльского, Данилу Попова, Даниила Алалыкина, Арсения Грицюка, Ивана Чеховича, Виталия Абрамова и Александра Яремчука.



Отметим, что Чехович и Абрамов вызваны в основную сборную страны на Кубок Карьяла.



Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.



В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).

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