ФХР объявила о восьми заменах в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии

Восемь замен произошли в составе олимпийской сборной России на Кубок Германии, сообщает официальный «Твиттер» Федерации хоккея России.
К команде присоединяются защитники Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов, нападающий Игорь Гераськин (оба «Северсталь), а также форварды Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба «Ак Барс»), Егор Брызгалов («Динамо» Мск), Артур Тянулин («Торпедо) и Дмитрий Овчинников («Сибирь»).
Они заменят Данилу Галенюка, Андрея Прибыльского, Данилу Попова, Даниила Алалыкина, Арсения Грицюка, Ивана Чеховича, Виталия Абрамова и Александра Яремчука.
Отметим, что Чехович и Абрамов вызваны в основную сборную страны на Кубок Карьяла.
Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.
В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).
- 8 ноября 2021
-
14:47
-
14:17
-
14:05
-
13:57
-
13:38
-
13:02
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:07
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
08:45
-
08:38
-
08:24
-
08:15
-
06:48
-
06:35
-
06:02
-
05:42
-
04:40
-
03:40
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:53
-
23:34
-
23:16
-
23:11
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:03