Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР объявила состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

ФХР объявила состав олимпийской сборной России на Кубок Германии
Комментарии

Стал известен состав олимпийской сборной России для участия в Кубке Германии, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.

Вратари: Артур Ахтямов («Ак Барс»), Андрей Кареев (ТПС), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Роман Бычков («Амур»), Данила Галенюк (СКА), Артём Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо» М), Никита Седов (ХК «Сочи»), Александр Щемеров («Автомобилист»).

Нападающие: Виталий Абрамов («Трактор»), Данил Алалыкин («Салават Юлаев»), Захар Бардаков, Максим Грошев (оба — СКА), Амир Гараев (ХК «Сочи»), Сергей Гончарук, Иван Чехович (оба — «Торпедо»), Арсений Грицюк («Авангард»), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Иван Муранов («Динамо» М), Данила Попов («Нефтехимик»), Максим Цыплаков («Спартак»), Александр Яремчук («Витязь»).

В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).

Новость по теме
Стал известен состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021