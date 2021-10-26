ФХР объявила состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

Стал известен состав олимпийской сборной России для участия в Кубке Германии, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».
Кубок Германии пройдёт с 11 по 14 ноября.
Вратари: Артур Ахтямов («Ак Барс»), Андрей Кареев (ТПС), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Роман Бычков («Амур»), Данила Галенюк (СКА), Артём Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо» М), Никита Седов (ХК «Сочи»), Александр Щемеров («Автомобилист»).
Нападающие: Виталий Абрамов («Трактор»), Данил Алалыкин («Салават Юлаев»), Захар Бардаков, Максим Грошев (оба — СКА), Амир Гараев (ХК «Сочи»), Сергей Гончарук, Иван Чехович (оба — «Торпедо»), Арсений Грицюк («Авангард»), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Иван Муранов («Динамо» М), Данила Попов («Нефтехимик»), Максим Цыплаков («Спартак»), Александр Яремчук («Витязь»).
В тренерский штаб вошли Игорь Ларионов (главный тренер), Константин Горовиков, Игорь Кравчук (оба — тренеры), Николай Хабибулин (тренер вратарей), Александр Кофанов (тренер по физической подготовке).
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