«Омск, это для тебя!» «Авангард» выпустил трейлер фильма, посвящённого сезону-2020/2021

Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале опубликовал трейлер фильма, посвящённого прошедшему сезону Континентальной хоккейной лиги, а также победе команды в Кубке Гагарина.
В ролике показаны фрагменты разговора главного тренера омского клуба Боба Хартли в раздевалке с игроками, отрезки различных матчей, интервью игроков, тренеров и руководителей, рассказывается о переезде «Авангарда» из Омска в Балашиху. Также в видео показаны фрагменты празднования победы в Кубке Гагарина и приезд трофея в Омск.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Авангард».
Напомним, трофей 2021 года стал первым для «Авангарда» с момента создания Континентальной хоккейной лиги. Ранее омичи выигрывали чемпионат России в 2004 году.
В текущем сезоне «Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 29 очков.
- 8 ноября 2021
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