КХЛ объяснила, почему решила засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала ситуацию с техническим поражением «Салавату Юлаеву».



«В условиях сохраняющихся ограничений по ситуации с коронавирусом, наступлением сезона респираторных инфекций, а также учитывая плотность календаря в олимпийский сезон, Лига неоднократно отмечала, что клубы несут повышенную ответственность за сохранение здоровья игроков. КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу «Салават Юлаев» в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде.



6 ноября 2021 года Роспотребнадзор по Республике Башкортостан ввёл карантин в отношении организации АНО ХК «Салават Юлаев» на семь календарных дней, что означало невозможность проведения матча 7 ноября 2021 года ни при каких обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе лиги корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.