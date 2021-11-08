«Оттава» вернула форварда Соколова из АХЛ. Несколько игроков клуба заболели коронавирусом

«Оттава Сенаторз» вернула российского форварда Егора Соколова в основной состав, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Ранее 21-летний хоккеист выступал в фарм-клубе «Беллевиль Сенаторз», проведя за него девять матчей, набрав в них 6 (4+2) очков при показателе полезности «0».
Соколов выступал в текущее межсезонье за «Оттаву», 3 октября был отправлен в АХЛ в «Беллевиль». 9 октября было объявлено о возвращении игрока в основной состав «Сенаторз», через день он снова отправился в фарм-клуб, после чего выступал в чемпионате АХЛ.
Сообщается, что «Оттава» отменила сегодняшнюю тренировку клуба с целью предотвратить распространение коронавируса. Ранее положительные тесты сдали Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гамбрелл и тренер Джек Капуано.
«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после 11 матчей. В следующей встрече «Сенаторз» сыграют в гостях с «Бостоном» (10 ноября).
- 8 ноября 2021
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