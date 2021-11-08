Голкипер «Торонто» Мразек пропустит около четырёх недель из-за травмы паха

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Петер Мразек пропустит до четырёх недель, сообщает Sportsnet.



Вратарь получил травму паха, усугубив старое повреждение, полученное 18 октября перед матчем с «Оттавой». Мразек был помещён клубом в список травмированных.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 29-летний голкипер принял участие в двух матчах, выиграв в одном из них, отражая 87,7% бросков и пропуская в среднем 4,2 шайбы за игру. В настоящий момент основным голкипером «Мэйпл Лифс» является Джек Кэмпбелл, который провёл восемь матчей.



«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече канадский клуб сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» (9 ноября, 3:30 мск).