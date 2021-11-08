Мартемьянов: обмен Демидова на Шенфельда не обсуждался долго. Нам нужен нападающий

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:0), а также обмен Николая Демидова на Антона Шенфельда.
«Хороший матч был, мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у «Спартака» очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде. Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание – забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя. То, что мы задумали, ребята выполнили.
Обмен Демидова на Шенфельда? Да, у нас перебор с защитниками получился, об этом слышали коллеги из Нижнего Новгорода. Им нужен защитник, нам нужен нападающий. В общем-то, долго этот вопрос не обсуждался. Желаю Николаю хорошей игры в новой команде, чтобы травм не было. Возможно, это поможет ему в плане перезагрузки. Надеюсь, он проявит себя», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 8 ноября 2021
-
22:32
-
22:18
-
21:45
-
21:36
-
20:58
-
20:40
-
20:14
-
19:21
-
19:00
-
18:28
-
18:10
-
17:49
-
17:13
-
16:57
-
16:53
-
16:36
-
16:09
-
15:57
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:22
-
15:14
-
15:09
-
14:47
-
14:17
-
14:05
-
13:57
-
13:38
-
13:02
-
11:54
-
11:35