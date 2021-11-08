Мартемьянов: обмен Демидова на Шенфельда не обсуждался долго. Нам нужен нападающий

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:0), а также обмен Николая Демидова на Антона Шенфельда.



«Хороший матч был, мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у «Спартака» очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде. Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание – забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя. То, что мы задумали, ребята выполнили.



Обмен Демидова на Шенфельда? Да, у нас перебор с защитниками получился, об этом слышали коллеги из Нижнего Новгорода. Им нужен защитник, нам нужен нападающий. В общем-то, долго этот вопрос не обсуждался. Желаю Николаю хорошей игры в новой команде, чтобы травм не было. Возможно, это поможет ему в плане перезагрузки. Надеюсь, он проявит себя», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.