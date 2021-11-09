Овечкин отреагировал на выход на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» отреагировал на выход на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. В этой встрече российский форвард забросил 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, повторив достижение Бретта Халла.

«Просто живу день за днём. Приятно находиться в этой компании. Речь идёт о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше. Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня ещё есть парочка игр», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).