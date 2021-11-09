Овечкин отреагировал на выход на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» отреагировал на выход на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён. В этой встрече российский форвард забросил 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, повторив достижение Бретта Халла.
«Просто живу день за днём. Приятно находиться в этой компании. Речь идёт о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше. Очевидно, что приятно сравняться с Халлом, но у меня ещё есть парочка игр», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
- 9 ноября 2021
-
07:42
-
07:33
-
07:22
-
07:20
-
07:08
-
07:04
-
06:55
-
06:32
-
06:20
-
06:12
-
06:03
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:07
-
04:58
-
04:51
-
04:45
-
04:44
-
04:37
-
04:27
-
04:21
-
04:12
-
04:06
-
04:01
-
03:56
-
03:40
-
03:28
-
00:00
- 8 ноября 2021
-
23:20
-
22:32
-
22:18