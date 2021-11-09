Гретцки потребовалось на 230 матчей меньше, чем Овечкину, чтобы забросить 741 шайбу
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:3), выйдя на 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
36-летнему форварду потребовалось провести 1209 матчей в НХЛ, чтобы достичь данной отметки. Бретт Халл, который также забросил 741 шайбу, сделал это за 1269 игр.
Яромир Ягр, занимающий третью строчку с 766 голами, сумел их забросить за 1606 встреч, а Горди Хоу (801 шайба, 2-е место) — за 1568 матчей.
Рекордсмен в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, сумел достичь данного показателя за 979 игр, сделав это быстрее Овечкина на 230 матчей.
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