Гретцки потребовалось на 230 матчей меньше, чем Овечкину, чтобы забросить 741 шайбу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:3), выйдя на 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.



36-летнему форварду потребовалось провести 1209 матчей в НХЛ, чтобы достичь данной отметки. Бретт Халл, который также забросил 741 шайбу, сделал это за 1269 игр.



Яромир Ягр, занимающий третью строчку с 766 голами, сумел их забросить за 1606 встреч, а Горди Хоу (801 шайба, 2-е место) — за 1568 матчей.



Рекордсмен в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, сумел достичь данного показателя за 979 игр, сделав это быстрее Овечкина на 230 матчей.