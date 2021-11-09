«Сибирь» и «Торпедо» произвели обмен Демидова на Шенфельда

«Сибирь» и «Торпедо» официально объявили об обмене хоккеистами.
Как сообщает официальный сайт новосибирского клуба, команду пополнил нападающий Антон Шенфельд, а в Нижний Новгород отправился защитник Николай Демидов.
Шенфельд выступал за «Торпедо» с 2018 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний форвард провёл 22 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5». Всего на его счету 462 матча в КХЛ, а также 185 (62+123) баллов при общей полезности «-51».
Демидов играл за «Сибирь» с сезона-2017/2018. В текущем чемпионате 25-летний защитник провёл 13 встреч, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ игрок сыграл в 170 матчах, набрав 48 (16+32) очков при общей полезности «+13».
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