«Йокерит» объявил, что Марьямяки покинет клуб по окончании сезона

«Йокерит» сообщил, что главный тренер клуба Лаури Марьямяки покинет пост по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. 44-летний специалист возглавлял финскую команду с 2018 года.



«Четыре года — это большой срок, и мы почувствовали, что после этого сезона самое время начать новую историю.



Наш проект завершится следующей весной, сейчас мы находимся в хорошей ситуации. Марьямяки и его команда проделали хорошую работу. Всё наше внимание сосредоточено на текущей ситуации», — заявил генменеджер клуба Яри Курри.



«Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых испытаний. Время, проведённое в «Йокерите», было полезным, и сотрудничество с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками прошло отлично. Сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате, потому что работа ещё не завершена», — сообщил Марьямяки.



«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече коллектив из Финляндии сыграет в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.