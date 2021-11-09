Каменский оценил перспективы Овечкина догнать Ягра в списке лучших снайперов НХЛ

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Думаю, что ему по силам догнать Ягра, и хочу пожелать ему этого. Он хорошо подготовился перед сезоном – и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть.
Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет – он уже достаточно опытный игрок, прошёл огонь, воду и медные трубы», – цитирует Каменского ТАСС.
Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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